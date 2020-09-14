Гетманцев: Держбюджет-2021 має бути ухвалений до 1 грудня

Верховна Рада, відповідно до норм бюджетного кодексу, має проголосувати у першому читання за проєкт ЗУ про держбюджет-2021 до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухваленим.

Про це заявив голова фінансового комітету ВР, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев перед засіданням фракції, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не очікував би бюджетної ночі, особливо у вересні. Те, що ми розглядатимемо цього тижня - ці внесення бюджету до Верховної Ради - ми його навіть не голосуємо. Перше читання буде до 20 жовтня.

До 1 жовтня депутати мають внести поправки і пропозиції до проєкту бюджету збалансованого, бюджетний комітет їх аналізує, і тільки до 20 жовтня ми його голосуємо в першому читанні, у другому читанні - до 20 листопада, до 1 грудня бюджет має бути ухвалено - це норми бюджетного кодексу", - пояснив він.

"Давайте не забігати наперед, цього тижня нічого карколомного не буде", - запевнив нардеп.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.