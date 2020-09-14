Мінфіну варто збільшити фінансування медицини у проєкті держбюджету – голова комітету ВР

Голова комітету ВР з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький заявив, що Мінфіну у проєкті держбюджету на 2021 рік "варто спробувати вийти на показник 5% ВВП на охорону здоров'я".

Про це він написав у Facebook.

"Це дуже добре, що міністерство планує у 2023 році вийти на показник 5% від ВВП. Але країна, на мій погляд, не може чекати ще два роки. 2021 рік, судячи з тенденції збільшення кількості інфікованих на COVID-19, стане справжнім випробуваннями для української медицини. Тому фінансування медичної сфери має бути абсолютним пріоритетом.

Мінфіну варто спробувати вже в цьому році вийти на показник 5% ВВП на охорону здоров’я. Адже президент України Володимир Зеленський наголошував, що бюджет медичної сфери наступного року має базуватись саме на цьому показнику", - підкреслив нардеп.

Він зазначив, що бюджетний запит МОЗ складає 296,6 млрд грн.

"Для порівняння у попередньому варіанті державного бюджету на 2021 рік Мінфін пропонує збільшити фінансування сфери охорони здоров’я до 156 млрд грн. На програму медичних гарантій пропонується виділити 123,5 млрд грн, що складає лише 2,74% ВВП. Проте розрахунки НСЗУ дають значно вищу суму, яка потрібна для фінансування гарантованих послуг - 225,3 млрд грн", - стверджує Радуцький.

"Позиція Мінфіну є неприйнятною не лише тому, що це порушення ЗУ про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. 5% від ВВП - це не просто красива цифра чи намагання копіювати європейців.

Якщо ми не дотримаємось цього показника, НСЗУ не зможе повноцінно фінансувати програму медичних гарантій. Про яке підвищення зарплати лікарів та якості послуг ми можемо в такому разі говорити? Нам знову доведеться займатись гасінням пожеж та вирішувати проблеми фінансування галузі у ручному режимі", - додав голова профільного комітету ВР.

За його словами, Мінфін має реальні можливості залучити додаткові кошти, серед таких можливостей він, зокрема, назвав акцизи на алкоголь та тютюн, масштабну приватизацію.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

За даними ZN.UA, Степанов зажадав на фінансування охорони здоров'я в період пандемії коронавірусу 5% ВВП.

Економічна правда