Новини вихідних: "Північний потік - 2" та бюджет на 2021 рік

Про Північний потік - 2. Голова польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що енергетична солідарність ЄС вимагає припинення проєкту Nord Stream 2.

Про бюджет. Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що проект бюджету на 2021 рік буде поданий у Верховну Раду 15 вересня.

Про кредити. Президент Володимир Зеленський повідомив, що програму "Доступні кредити 5-7-9%" планується розширити на фермерів, постраждалих від посухи.

Про США. Дефіцит федерального бюджету Сполучених Штатів станом на кінець серпня перевищив 3 трильйони доларів.

Про "Укрзалізницю". Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings видалило АТ "Укрзалізниця" зі списку Rating Watch Negative, в якому знаходяться компанії з перспективами зниження кредитного рейтингу.