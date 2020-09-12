Шмигаль про дату подання бюджету: 15 вересня, так як цього вимагає закон
Субота, 12 вересня 2020, 14:43
Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що проект бюджету на 2021 рік буде поданий у Верховну Раду 15 вересня.
Про це повідомляє Голос України.
"15 вересня, так як цього вимагає закон, Міністерством фінансів буде поданий у Верховну Раду проект бюджету на 2021 рік. Є основні параметри, вони сьогодні доопрацьовуються, дискутуються. Ми їх представимо вчасно", — наголосив очільник уряду.
Шмигаль висловив впевненість, що цього року головний кошторис країни на 2021 рік ухвалять вчасно. Згідно з положеннями Бюджетного кодексу, Кабінет Міністрів має подати його до парламенту не пізніше 15 вересня.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua