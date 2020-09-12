Дефіцит бюджету США перевищив 3 трильйони доларів

Дефіцит федерального бюджету Сполучених Штатів станом на кінець серпня перевищив 3 трильйони доларів.

Про це свідчать останні статистичні дані, оприлюднені міністерством фінансів США, повідомляє Укрінформ.

Видання пише, що дефіцит бюджету найбільшої економіки світу сягнув 3,007 трлн дол. Надходжень становлять майже 3,047 трлн, а видатки – близько 6,054 трлн дол.

Очікується, що загалом дефіцит бюджету США за 2020 рік може сягнути 3,3 трлн доларів, оскільки фіскальний рік у країні завершується 30 вересня, додає видання.

Нагадуємо:

У 2019 році цей показник становив близько 984 млрд доларів.