Рейтингове агентство Fitch видалило "Укрзалізницю" з негативного кредитного списку

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings видалило АТ "Укрзалізниця" зі списку Rating Watch Negative, в якому знаходяться компанії з перспективами зниження кредитного рейтингу.

Про це пише ЦТС з посиланням на главу АТ УЗ, а також сайт Fitch Ratings.

Повідомляється, що також агенство підтвердило довгостроковий рейтинг АТ "Укрзалізниця" на рівні "B" зі стабільним прогнозом.

"Оновлений прогноз щодо" Укрзалізниці "- для України важливе досягнення", - заявив голова правління АТ УЗ Володимир Жмак.

У Fitch Ratings, видалення "Укрзалізниці" зі списку RWN пояснили поліпшенням поточної ліквідності УЗ після продовження терміну погашення банківського кредиту від "Ощадбанку" (200 млн дол - ЕП) на три роки до липня 2023 року.

"Наступні піки виплат УЗ будуть в травні і вересні 2021 року до яких у компанії є достатньо часу, щоб підготуватися.", - відзначили в рейтинговому агентстві.