Рейтингове агентство Fitch видалило "Укрзалізницю" з негативного кредитного списку
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings видалило АТ "Укрзалізниця" зі списку Rating Watch Negative, в якому знаходяться компанії з перспективами зниження кредитного рейтингу.
Про це пише ЦТС з посиланням на главу АТ УЗ, а також сайт Fitch Ratings.
Повідомляється, що також агенство підтвердило довгостроковий рейтинг АТ "Укрзалізниця" на рівні "B" зі стабільним прогнозом.
"Оновлений прогноз щодо" Укрзалізниці "- для України важливе досягнення", - заявив голова правління АТ УЗ Володимир Жмак.
У Fitch Ratings, видалення "Укрзалізниці" зі списку RWN пояснили поліпшенням поточної ліквідності УЗ після продовження терміну погашення банківського кредиту від "Ощадбанку" (200 млн дол - ЕП) на три роки до липня 2023 року.
"Наступні піки виплат УЗ будуть в травні і вересні 2021 року до яких у компанії є достатньо часу, щоб підготуватися.", - відзначили в рейтинговому агентстві.
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