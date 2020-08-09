Новини вихідних: ціна відновлення Донбасу та конфлікт Bolt з Кличком

Про АМКУ. Антимонопольний комітет продовжує здійснювати дослідження питання набуття акцій ПАТ "Мотор Січ".

Про Укрзалізницю. У зв’язку з послабленням карантинних заходів Укрзалізниця відновила зупинку поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі.

Про Донбас. Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що для відновлення окупованій Росією частини Донбасу потрібно близько 10 мільярдів доларів.

Про "мінімалку". Європейська бізнес асоціація виступила проти збільшення мінімальної зарплати, на їх думку це призведе до збільшення тіньової зайнятості в країні.

Про Кличко та Bolt. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці.