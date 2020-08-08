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Радник президента: для відновлення Донбасу потрібно близько 10 мільярдів доларів

Субота, 8 серпня 2020, 15:59
 

Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що для відновлення окупованій Росією частини Донбасу потрібно близько 10 мільярдів доларів.

Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода".

"Попередня оцінка - це близько 10 мільярдів дол, які будуть потрібні для відновлення непідконтрольною території. Йдеться про 5-7% нашого ВВП ", - сказав він.

Також Устенко вважає, що необхідно створити фонд, в тому числі і на гроші донорів, для того щоб відновлювати тимчасово окуповані території після їх реінтеграції.

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Донбас

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