В EBA виступили проти підвищення "мінімалки"

Європейська бізнес асоціація виступила проти збільшення мінімальної зарплати, на їх думку це призведе до збільшення тіньової зайнятості в країні.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби.

"Збільшення фіскального тиску в розпал економічної кризи та невизначеності стимулюватиме зростання сектору "тіньових" заробітних плат, що призведе до зниження податкових надходжень від тієї частини бізнесу, яка вдасться до "тінізації" своєї діяльності", - йдеться у повідомленні.

За словами організації, наслідком цього буде погіршення умови діяльності саме для сумлінних платників: "вони нестимуть додаткові витрати на сплату ЄСВ, при цьому, стикаючись із посиленою недобросовісною конкуренцією з боку тіньового сектору, який зросте внаслідок прийняття пропонованого законопроєкту".

"Сумлінний бізнес втомився бути майданчиком для податкових експериментів. Період кризи відбився на усій бізнес спільноті, тож наразі важливо підтримати компанії, а не створювати додаткові перешкоди для прозорої діяльності бізнесу", - зазначили в EBA.

Асоціація наполягає на неприйнятності законопроєкту №3963, якщо не буде знижена максимальна величина бази нарахування ЄСВ.

Нагадуємо:

6 серпня, за поданням Президента України у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №3963 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень – з 1 вересня 2020 року.

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