Чистий прибуток Saudi Aramco за ІІ квартал впав на 73,4%

У неділю державна нафтова група Саудівської Аравії Aramco повідомила про падіння чистого прибутку в другому кварталі на 73,4% через зменшення цін на нафту.

Про це повідомляє видання Reuters.

Прибуток у другому кварталі склав 6,6 млрд дол, що майже у 4 рази менше ніж минулого року.

Також у другому кварталі Saudi Aramco виплатила дивіденди за перший квартал у розмірі 18,75 млрд дол. Компанія оголосила про намір виплатити за другий квартал 2020 року також ще 18,75 млрд дол у порівнянні з 13,4 млрд дол у другому кварталі 2019 року, пише видання.

Нагадаємо:

Інвестори та аналітики прогнозують можливе зростання цін на нафту до 150 доларів за барель на тлі нестачі інвестицій в галузь.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії наказало держкомпанії Saudi Aramco знизити видобуток нафти у червні ще на 1 мільйон барелів на добу, на додаток до зобов'язань країни в рамках угоди ОПЕК +.

12 квітня країни ОПЕК+ домовилася про найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн барелів на добу протягом травня – червня. Угода вступила в силу 1 травня.