Експерти не виключають підйому цін на нафту до 150 доларів

Інвестори та аналітики прогнозують можливе зростання цін на нафту до 150 доларів за барель на тлі нестачі інвестицій в галузь.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Деякі з експертів вважають, що спад на ринку призведе до змін, які підготують ґрунт для чергового буму: різке скорочення капіталовкладень нафтогазових компаній може повернути ціни на нафту вище 100 доларів за барель.

"Фінансовий тиск буде величезним. Деяким виробникам буде дійсно важко здійснювати видобуток, - сказав головний інвестиційний директор хедж-фонду Northern Trace Capital Тревор Вудс. - Ціни на нафту можуть легко злетіти до 150 доларів за барель до 2025 року".

Інші експерти вважають, що попит на нафту, який різко скоротився в умовах пандемії, довгий час не зможе відновитися до докризових рівнів, що буде утримувати низькі ціни на нафту.

Більшість аналітиків сходяться на думці про те, що в довгостроковій перспективі ціни на нафту будуть рухатися до рівня, при якому виробники будуть отримувати прибутки, добуваючи рівно стільки нафти, скільки потрібно для задоволення попиту.

Ціна нафти WTI впала до мінус 37,63 долара за барель 20 квітня, після чого ринок перейшов до зростання завдяки поступовому відновленню економічної активності в Китаї, а також скороченню видобутку країнами ОПЕК+.

Згідно з травневим прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, інвестиції у видобуток нафти і газу в цьому році скоротяться на 32% - максимальними темпами за 10 років - до 328,4 млрд доларів.