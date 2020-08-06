Новини 6 серпня: "Мотор Січ" і Ярославський, мінімальна зарплата, ціна на газ

Про Мотор Січ. Дочірня компанія китайської Beijing Skyrizon та DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського і її афільовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України про покупку акцій "Мотор Січ".

Про Зеленського. Президент Володимир Зеленський закликав уряд, РНБО та СБУ перевірити економічну обґрунтованівсть продажу підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, зокрема завод "Мотор Січ".

Про мінімалку. Президент Володимир Зеленський у четвер внесе до Верховної Ради законопроект про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року,

Про ціни на газ.Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" визначила ціну на газ у рамках тарифу "Річний" - 4,73 грн за кубометр (з ПДВ і без урахування доставки), підключення до тарифу буде доступним з 15 серпня.

Падіння ВВП. Валовий внутрішній продукт України в першій половині 2020 року скоротився на 6,5% проти аналогічного періоду 2019 року, зокрема, в другому кварталі падіння становило 11%, що менше, ніж очікувалося раніше (14%).

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