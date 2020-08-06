"Нафтогаз" визначив ціну на газ у рамках річного тарифу

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" визначила ціну на газ у рамках тарифу "Річний" - 4,73 грн за кубометр (з ПДВ і без урахування доставки), підключення до тарифу буде доступним з 15 серпня.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Водночас серпнева ціна на газ у рамках тарифу "Місячний" - 3,24 грн за кубометр (з ПДВ і без урахування доставки).

Крім цього, компанія пропонує побутовим споживачам три тарифні пакети, за якими ціна визначається індивідуально: "Велика справа" (з рекомендованим місячним обсягом споживання від 100 тисяч кубометрів), "Зручний бізнес" (від 10 до 100 тисяч кубометрів) і "Все включено" (до 10 тисяч кубометрів).

Нагадаємо:

Серпнева ціна на природний газ для побутових клієнтів ГК "Нафтогаз України" становить 3,24 грн/кубометр з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки) в рамках тарифу "Місячний".

"Нафтогаз" оприлюднив умови продажу газу для поставок газу після завершення дії спецобов'язків - компанія пропонує укласти річний контракт на постачання газу зі щомісячним формульним визначенням ціни, яка буде відома до початку місяця постачання.

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Економічна правда