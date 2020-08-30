Новини вихідних: "мінімалка" та неможливість приватизації Північно-Кримського каналу

Про "мінімалку". Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", згідно з яким мінімальна зарплата становитиме 5 тисяч.

Про "Північний потік -2". Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його турбує, будівництво "Північного потоку - 2", оскільки воно збільшує залежність Європи від поставок російського газу.

Про Північно-Кримський канал. Уряд схвалив внесення Північно-Кримського каналу та Каховського магістрального каналу до переліку об'єктів, що не підлягають приватизації.

Про ротацію у міністерствах. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що у найближчій перспективі відбудуться кадрові ротації в економічному блоці Кабміну.

Про кредити для аграріїв. Президент Володимир Зеленський на зустрічі з з представниками бізнесу Черкащини пообіцяв сприяти поліпшенню системи кредитування для агробізнесу.