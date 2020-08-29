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Макрон заявив, що його турбує будівництво "Північного потоку - 2"

Субота, 29 серпня 2020, 12:50
 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його турбує, будівництво "Північного потоку - 2", оскільки воно збільшує залежність Європи від поставок російського газу.

Про це передає "Голос Америки".

"Я не думаю, що підхід, який ми повинні використовувати з Росією, повинен бути наївним, і я не думаю, що він повинен збільшувати нашу залежність від Росії.

Це завжди піджівлювало мої сумніви щодо проекту "Північний потік - 2", - заявив французький лідер.

Нагадуємо:

У грудні 2019 року офіційний представник Nord Stream 2 AG, компанії-оператора проєкту, Єнс Мюллер заявив російським ЗМІ, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено на 93,5%.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

У Німеччині заявили, що запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо "Північного потоку-2", натомість лише затримають її.

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Франція Північний потік

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