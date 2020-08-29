Зеленський пообіцяв допомогти поліпшити кредитування для агробізнесу
Субота, 29 серпня 2020, 13:52
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з з представниками бізнесу Черкащини пообіцяв сприяти поліпшенню системи кредитування для агробізнесу.
Про це повідомляє сайт ОП.
"Якщо йдеться про зрошувальну систему, можемо проговорити щонайменше з державними банками окремий формат кредитування. Наприклад, під 3-5%", – сказав він.
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