Уряд зробив Північно-Кримський канал таким, що не підлягає приватизації

Уряд схвалив внесення Північно-Кримського каналу та Каховського магістрального каналу до переліку об'єктів, що не підлягають приватизації.

Про це повідомила прес-служба Мінреінтеграції.

"Ці підприємства внесені до переліку задля забезпечення сталого контролю над ними та уникнення можливих загроз національним інтересам", - повідомили у прес-службі.

За словами відомства, вони стурбовані ситуацією в тимчасово окупованому Криму.

"Російська окупаційна влада варварськи використовує водні ресурси для забезпечення водою окупаційної армії та подальшої мілітаризації українського півострова, нехтуючи при цьому потребами населення.

За оцінками фахівців, наявних ресурсів достатньо для повного забезпечення потреб населення півострова", - сказав заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко.

Нагадаємо:

Управління Північно-Кримського каналу й Управління Головного Каховського магістрального каналу перебувають у переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженому постановою Кабміну №83 від 4 березня 2015 р.