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Нацагенство з держслужби запропонувало Нефьодову працювати в Агентстві зони відчуження

Понеділок, 3 серпня 2020, 12:37
 

Національне агентство держслужби (НАДС) запропонувало ексголові митниці Максиму Нефьодову три вакантні посади, одна з яких - начвідділу Агентства зони відчуження.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Отримав від НАДС три пропозиції вакантних посад, які вони мають мені дати перед тим як звільнити по статті 87-1:

- начальник управління ДержКазначейства

- замначальник відділу Агентства Зони Відчуження

- замначальника управління Агентства Енергоефективності

Як ви думаєте, варто погоджуватись? Пропонують пониження всього на 3-4 щаблі. Чи повертатись в бізнес?", - пише Нефьодов.

Також він пояснив, що спрощено держструктура управління виглядає таким чином: керівник-заступник-департамент-управління-відділ-рядові співробітники.

Так як Нефьодова де-юро "вивели за штат", НАДС мало запропонувати йому вакансії для продовження роботи на держслужбі.

Нагадуємо:

Нефьодов просить суд поновити його на посаді голови Державної митної служби.

24 квітня уряд звільнив голову Митної служби Максима Нефьодова. Раніше в той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної служби.

В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільника митниці - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.

20 травня Зеленський заявив, що Нефьодов - професійна людина, але цього замало у боротьбі з хабарями та контрабандою на митниці.

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Економічна правда

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