Разумков підписав закон про збільшення "мінімалки": далі справа за Зеленським

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", згідно з яким мінімальна зарплата становитиме 5 тисяч, закон передано на підпис Президенту.

Відповідна інформація опублікована на сайті парламенту.

У графі "Дати і стан проходження" вказано, що 29 серпня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Володимиру Зеленському.

Закон визначає підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня у місячному розмірі 5 тис. грн (зростання на 5,86%).

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроєкт №3963 "Про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає, зокрема, збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.

Завдяки збільшенню мінімальної зарплати у 2020 році близько 1,7 млрд грн додатково отримає Пенсійний фонд і ще 1,2 млрд грн податку на доходи фізосіб розподіляться між місцевими бюджетами і держбюджетом, заявили у Мінфіні.

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня та закликав нардепів підтримати законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

"Впевнений, що депутати проголосують законопроект, поданий від президента, за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до 6 тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до 6,5 тисяч гривень", - заявив Зеленський.

6 серпня президентом було зареєстровано законопроєкт №3963 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень – з 1 вересня 2020 року.

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Економічна правда