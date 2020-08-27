Запаси газу в ПСГ перевищили 25 мільярдів кубометрів
Станом на 26 серпня запаси природного газу в підземних сховищах України досягли 25,087 млрд кубометрів.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на оперативні дані АТ "Укртрансгаз".
Зазначається, що позначку в 24 млрд кубометрів подолали 17 серпня, 23 млрд кубометрів - 8 серпня, в 22 млрд кубометрів - 29 липня.
"Збереження таких темпів закачування протягом решти днів поточного місяця та вересня дозволить довести запаси в ПСГ до 29 млрд куб. м., заповнивши їх на 93,5%", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Станом на 8 серпня 2020 року запаси природного газу в підземних сховищах України (ПСГ) досягли 23,066 млрд кубометрів.
Станом на червень 2020 року запаси природного газу в українських підземних сховищах становили близько 19 млрд кубометрів, до кінця сезону закачування планують вийти на рекорд.
Станом на 31 березня в українських підземних сховищах газу зберігалось 15,9 млрд кубометрів природнього газу - це один із найвищих показників на кінець березня за останні 10 років.
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