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У підземних сховищах рекордні обсяги газу за останні 10 років — "Укртрансгаз"

Понеділок, 6 квітня 2020, 15:25
 

Станом на 31 березня в українських підземних сховищах газу зберігається 15,9 млрд кубометрів природнього газу - це один із найвищих показників на кінець березня за останні 10 років.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Зазначається, що рік тому в ПСГ України зберігалось на 80% менше газу - 8,8 млрд кубометрів.

"При цьому, нині 1,6 млрд куб. м газу знаходиться в режимі "митний склад" (1095 днів без оподаткування митними платежами). Послугою "митний склад" наразі активно користуються  трейдери як з України, так і з інших європейських країн та США", - йдеться у повідомленні.

Серед чинників високого рівня наповнення ПСГ в "Укртрансгазі", зокрема, назвали: 

  • накопичення рекордно високих обсягів природного газу в ПСГ в сезон закачки-2019 – 21,8 млрд куб. м,
  • невисокий рівень відбору газу протягом опалювального сезону 2019/2020 через теплу зиму – 6,06 млрд куб м. Минулого сезону відбору ця цифра дорівнювала 8,5 млрд куб. м.
  • початок сезону закачування розпочато раніше, ніж минулого року: в цьому році – в березні, а минулого року – в квітні.

У компанії додали, що пандемія COVID-19 не вплинула на роботу українських ПСГ.

"На сьогодні всі підземні сховища газу працюють у штатному режимі. Зобов’язання перед клієнтами виконуються в повному обсязі. Щоб протистояти поширенню вірусу COVID-19 та зберегти здоров’я наших співробітників, ми перевели частину колективу на віддалену роботу.

Тих, хто залишається на робочих місцях, забезпечуємо додатковими засобами захисту та дезінфекції", - заявив генеральний директор АТ "Укртрансгаз" Сергій Олексієнко.

Економічна правда

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