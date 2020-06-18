Запаси газу в ПСГ: До початку зими плануємо вийти на рекорд – Коболєв

Станом на червень 2020 року запаси природного газу в українських підземних сховищах становлять близько 19 млрд кубометрів, до кінця сезону закачування планують вийти на рекорд.

Про це заявив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми активно працюємо над тим, щоб наростити обсяг зберігання іноземними компаніями газу в українських сховищах. Власне кажучи, це зараз і відбувається.

Станом на червень обсяг у сховищах наближається до 19 млрд куб. м., що є відносно позитивним показником. Ми сподіваємося вийти на новий рекорд в кінці цього сезону закачування", - розповів Коболєв.

Нагадаємо:

Станом на 31 березня в українських підземних сховищах газу зберігалось 15,9 млрд кубометрів природнього газу - це один із найвищих показників на кінець березня за останні 10 років.