Запаси газу в ПСГ перевищили 23 мільярди кубометрів
Станом на 8 серпня 2020 року запаси природного газу в підземних сховищах України (ПСГ) досягли 23,066 млрд кубометрів.
Про це свідчать оперативні дані "Укртрансгазу", передає "Інтерфакс-Україна".
За розрахунками агентства, цей обсяг перевищує показник запасів на аналогічну дату 2014-2019 років в 1,4-2,1 рази (на 6,6- 12 млрд кубометрів).
Від закінчення сезону відбору газу зі сховищ 26 березня по 8 серпня 2020 року запаси в ПСГ України зросли на 46,1% (на 7,281 млрд кубометрів).
Нагадаємо:
Станом на червень 2020 року запаси природного газу в українських підземних сховищах становили близько 19 млрд кубометрів, до кінця сезону закачування планують вийти на рекорд.
Станом на 31 березня в українських підземних сховищах газу зберігалось 15,9 млрд кубометрів природнього газу - це один із найвищих показників на кінець березня за останні 10 років.
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