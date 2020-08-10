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Запаси газу в ПСГ перевищили 23 мільярди кубометрів

Понеділок, 10 серпня 2020, 14:45
 

Станом на 8 серпня 2020 року запаси природного газу в підземних сховищах України (ПСГ) досягли 23,066 млрд кубометрів.

Про це свідчать оперативні дані "Укртрансгазу", передає "Інтерфакс-Україна".

За розрахунками агентства, цей обсяг перевищує показник запасів на аналогічну дату 2014-2019 років в 1,4-2,1 рази (на 6,6- 12 млрд кубометрів).

Від закінчення сезону відбору газу зі сховищ 26 березня по 8 серпня 2020 року запаси в ПСГ України зросли на 46,1% (на 7,281 млрд кубометрів).

Нагадаємо:

Станом на червень 2020 року запаси природного газу в українських підземних сховищах становили близько 19 млрд кубометрів, до кінця сезону закачування планують вийти на рекорд.

Станом на 31 березня в українських підземних сховищах газу зберігалось 15,9 млрд кубометрів природнього газу - це один із найвищих показників на кінець березня за останні 10 років.

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ПСГ газ

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