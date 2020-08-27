Новини 27 серпня: дефіцит держбюджету, ціни на газ, приватизація

Про дефіцит держбюджету. Дефіцит державного бюджету України в січні-липні 2020 року становив 51,2 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 57 млрд грн за плану в 100,8 млрд грн.

Про ціни на газ. ГК "Нафтогаз України" з 16 вересня підвищує вартість газу для населення за річним контрактом на 10% - з 4,73 гривні до 5,24 гривні за кубічний метр.

Про приватизацію. Кабінет міністрів у 3,5 рази розширив перелік заборонених до приватизації державних підприємств - до 659 об'єктів.

Про банк "Аркада". Фонд гарантування вкладів фізосіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку "Аркада" з ринку та пропонує низку способів виведення банку з ринку, серед них - продаж банку інвестору.

Про B2B jewelry. Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.

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