"Нафтогаз" почав підвищувати ціни на газ для населення

НАК "Нафтогаз України" підвищила вартість газу для населення за річним контрактом на 10% - з 4,73 гривні до 5,24 гривні за кубічний метр.

Про це повідомляється на сайті компанії.

В рамках місячного контракту у вересні ціна на газ зросла на 45% - з 2,59 грн до 4,7 грн за куб. м.

Згідно з інформацією трейдерів, ціна індексного контракту з прив'язкою до нідерландського хабу TTF на вересень становила 5,4 грн за куб. м.

"Зростання цін обумовлено підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону. Разом з тим, цього року збільшення цін є відносно помірним, враховуючи великі запаси газу в українських підземних сховищах газу", - повідомила пресслужба.

У "Нафтогазі" нагадують, що тариф "Річний" допомагає застрахуватися від зростання цін на газ в період високих цін (опалювальний сезон). Тож всі охочі можуть зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити за блакитне паливо рівними частинами впродовж року.

"Перед переходом на тариф "Річний" для клієнта буде розрахований рекомендований річний об’єм споживання газу - або на основі історичних даних за останні 12 місяців, або на основі споживацького профілю (тільки газова плита; газова плита і бойлер; котел та/або газова плита, бойлер)", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда