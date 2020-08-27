Держбюджет за 7 місяців зведено з дефіцитом в 51 мільярд

Дефіцит державного бюджету України в січні-липні 2020 року становив 51,2 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 57 млрд грн за плану в 100,8 млрд грн.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби передає Інтерфакс-Україна.

Запозичення за цей період становили 351 млрд грн, зокрема 166,7 млрд грн - зовнішні.

Запозичення за загальним фондом становили 345,8 млрд грн за плану в майже 360 млрд грн, зовнішні запозичення за загальним фондом - 161,2 млрд грн.

Водночас погашення за цей період були на рівні 236,5 млрд грн (відповідно до плану), зокрема зовнішні - 85,24 млрд грн, зазначило Держказначейство.

Доходи держбюджету за зазначений період досягли 588,5 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 508,9 млрд грн за плану в 541,3 млрд грн.

Видатки в січні-липні досягли 636,9 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 566,5 млрд грн за запланованих 586,3 млрд грн.

Доходи держбюджету на 2020 рік затверджено в розмірі 975,833 млрд грн (зокрема 855,4 млрд грн за загальним фондом), видатки - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).

Нагадуємо:

Як заявляв очільник уряду Денис Шмигаль, рівень бюджетного дефіциту в Україні наразі становить близько 300 мільярдів гривень, але цифра помірна та абсолютно посильна для бюджету, касового розриву немає.

"Наш рівень бюджетного дефіциту дійсно наближається до 300 мільярдів гривень, але цифра помірна для України та абсолютно посильна для бюджету. На сьогодні немає касового розриву. І ми чітко розуміємо джерела покриття такого дефіциту", - сказав Шмигаль.

За його словами, цього року ситуація складна і пов’язана з коронавірусом та економічною кризою.

Водночас Шмигаль запевнив, що "ніякої "діри" в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП".