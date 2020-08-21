Прем'єр про "Укрзалізницю": Має вирішувати свої проблеми самостійно

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що "Укрзалізниця" потрапила у турбулентність у зв'язку із коронавірусом, але має вирішувати свої проблеми самостійно, без втручання держави.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

"Якщо є комерційне підприємство, яке потрапило в турбулентність, байдуже, монополіст чи ні, воно має вирішувати свої проблеми самостійно. Укрзалізниця не виключення. Внутрішні реформи вона має проводити як звичайний бізнес. Для цього й проводиться її корпоратизація", - підкреслив прем'єр.

За його словами, реформа корпоратизації державних підприємств, що відбувається в Україні, "покликана захистити ці підприємства від будь-якого політичного впливу, щоб унеможливити політичну корупцію на цих підприємствах".

Шмигаль додав, що невдовзі в УЗ з’явиться новий керівник, "який виграв серйозний кадровий конкурс".

"Людина зараз проходить спецперевірку і думаю, що вже наступного тижня буде призначена рішенням уряду", - зазначив він.

"Перед керівником Укрзалізниці стоятиме завдання внутрішнього реформування, тому що коронакриза дуже боляче вдарила по підприємству. Практично були зупинені пасажирські перевезення. При їх збитковості, вони покривали велику частину постійних витрат підприємства.

Але далі існувати в такій заплутаній бізнес-моделі з пасажирськими та вантажними перевезеннями, як зараз, Укрзалізниця не може. Потрібно виокремлювати напрямки і наводити там порядок, залучаючи інвесторів та іноземний досвід", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо:

За даними ЕП, на розгляд Кабміну на посаду голови правління УЗ подадуть кандидатуру Володимира Жмака.

Володимир Жмак – член наглядової ради аеропорту "Бориспіль". У 2015-2016 роках працював першим заступником голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. До цього він обіймав керівні посади в групі ТНК-BP, яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти.



Також був радником президента "Київстару" – відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Упродовж семи років він входив до наглядової ради цієї компанії, два роки був членом ради Європейської бізнес-асоціації.

"Укрзалізниця" потребує 50 мільярдів гривень державної підтримки щорічно, заявив в.о. голови правіння УЗ Іван Юрик.

За підсумками січня-березня 2020 року "Укрзалізниця" отримала збиток у розмірі 7 млрд грн - негативно на фінансово-економічні показники УЗ впливає вимушена зупинка діяльності у зв'язку з карантином.

"Укрзалізниця" у 2019 році отримала 2,988 млрд грн чистого прибутку - це у 14,7 разів більше, ніж у 2018 році (203,85 мільйонів гривень).