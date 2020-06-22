"Укрзалізниці" потрібно 50 мільярдів держпідтримки щорічно — в.о голови правління

"Укрзалізниця" потребує 50 мільярдів гривень державної підтримки щорічно.

Про це повідомив в.о голови правління держкомпанії Іван Юрик на зустрічі із головою виконкому Нацради реформ Міхеілом Саакашвілі.

"Наразі перед нами, у ці нелегкі часи, спричинені пандемією коронавірусу, стоїть завдання стабілізувати фінансовий стан товариства та перейти до фази активного розвитку. Саме це і стало основою наших реформ, які вже впроваджуються та ще попереду", — зазначив керівник УЗ.

Компанія вже впровадила низку заходів для стабілізації становища, але для продовження реформ необхідна підтримка держави. Укрзалізниця, на сьогоднішній день, завдяки реалізації антикризових заходів, уже зекономила 6,5 млрд грн.

"Проте велику надію ми покладаємо на державу та її підтримку, яка, за нашими підрахунками, необхідна в обсязі до 50 млрд грн щорічно, адже державне фінансування залізниць є загальносвітовою практикою та збільшується в умовах кризи", — констатував Юрик.

Саакашвілі підтримав необхідність вирішення ключових проблем, що стоять перед УЗ: оптимізація неефективних активів та залучення інвестицій в розвиток, в тому числі із залученням державного бюджету та інших видів державної підтримки.

Нагадуємо:

За підсумками січня-березня 2020 року "Укрзалізниця" отримала збиток у розмірі 7 млрд грн - негативно на фінансово-економічні показники УЗ впливає вимушена зупинка діяльності у зв'язку з карантином.

"Укрзалізниця" у 2019 році отримала 2,988 млрд грн чистого прибутку - це у 14,7 разів більше, ніж у 2018 році (203,85 мільйонів гривень).

Економічна правда



