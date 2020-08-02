Новини вихідних: зелені тарифи та курс гривні
Про курс гривні. За липень офіційний курс гривні до долара просів із 26,66 гривні за долар до 27,69.
Про Нацбанк. У липні Національний банк викупив на міжбанківському валютному ринку 130 мільйонів доларів, а продав для згладжування надмірних коливань на валютному ринку 498,7 мільйона доларів.
Про зелені тарифи. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг ухвалила зменшення "зеленого" тарифу, згідно закону, який напередодні підписав президент.
Про українські трамваї. Виробник трамвайних вагонів "Татра-Юг" переміг у тендері на поставку в Румунське місто Крайова 17 трамваїв.
Про "Центренерго". У енергогенеруючій компанії "Центренерго" відповіли на розслідування проекту "Схеми", в якому журналісти звинуватили компанію у заробітку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, чим завдаються збитки НАЕК "Енергоатом".
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