Новини вихідних: зелені тарифи та курс гривні

Про курс гривні. За липень офіційний курс гривні до долара просів із 26,66 гривні за долар до 27,69.

Про Нацбанк. У липні Національний банк викупив на міжбанківському валютному ринку 130 мільйонів доларів, а продав для згладжування надмірних коливань на валютному ринку 498,7 мільйона доларів.

Про зелені тарифи. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг ухвалила зменшення "зеленого" тарифу, згідно закону, який напередодні підписав президент.

Про українські трамваї. Виробник трамвайних вагонів "Татра-Юг" переміг у тендері на поставку в Румунське місто Крайова 17 трамваїв.

Про "Центренерго". У енергогенеруючій компанії "Центренерго" відповіли на розслідування проекту "Схеми", в якому журналісти звинуватили компанію у заробітку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, чим завдаються збитки НАЕК "Енергоатом".