У липні Нацбанк "влив" майже півмільярда доларів на підтримку гривні

У липні Національний банк викупив на міжбанківському валютному ринку 130 мільйонів доларів, а продав для згладжування надмірних коливань на валютному ринку 498,7 мільйона доларів.

Про це йдеться у даних НБУ щодо результатів валютних інтервенцій.

Для порівняння, у червні Нацбанк тільки купляв валюту (загальною сумою на 1,115 мільярда дол).

У цьому місяці найбільше регулятор продав валюти у період 20-24 липня - 347,8 мільйона дол.

Зазначимо, що з 13 до 17 липня Нацбанк не здійснював інтервенцій на міжбанку вперше з вересня 2018-го року.

НБУ

Нагадуємо, з початку року Нацбанк придбав у резерви валюти на 4,015 млрд дол, а продав дол 3,292 млрд. дол.

Економічна правда