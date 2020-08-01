У липні Нацбанк "влив" майже півмільярда доларів на підтримку гривні
У липні Національний банк викупив на міжбанківському валютному ринку 130 мільйонів доларів, а продав для згладжування надмірних коливань на валютному ринку 498,7 мільйона доларів.
Про це йдеться у даних НБУ щодо результатів валютних інтервенцій.
Для порівняння, у червні Нацбанк тільки купляв валюту (загальною сумою на 1,115 мільярда дол).
У цьому місяці найбільше регулятор продав валюти у період 20-24 липня - 347,8 мільйона дол.
Зазначимо, що з 13 до 17 липня Нацбанк не здійснював інтервенцій на міжбанку вперше з вересня 2018-го року.
Нагадуємо, з початку року Нацбанк придбав у резерви валюти на 4,015 млрд дол, а продав дол 3,292 млрд. дол.
Економічна правда
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