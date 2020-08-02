Українська компанія виграла тендер на поставку трамваїв в Румунію

Виробник трамвайних вагонів "Татра-Юг" переміг у тендері на поставку в Румунське місто Крайова 17 трамваїв.

Про це повідомляє видання Československý Dopravák.

Повідомляється, що це будуть 25-метрові трамвайні вагони, вартістю за один вагон 1,7 млн ​​євро,

Відповідно до публікації, заявки на участь в тендері також подавали турецькі компанії Durmazlar і Bozankay, а також польські Pesa.

Видання зазначає, що повідомлення про перемогу українського виробника з'явилося на офіційному порталі закупівель 29 липня, при цьому зазначалося, що переможець визначений 24 липня, проте ще тиждень відведено на оспорювання результату.

При цьому наголошується, що ціновий критерій при визначенні переможця склав 80%.

Видання припустило, що в разі остаточної перемоги українського виробника в Крайова будуть поставлені повністю низькою підлогою трамвайні вагони нової моделі К1-Т306.

Нагадуємо:

У 2017 році компанія виграла тендер на поставку 15 трамвайних вагонів Олександрію (Єгипет), які на сьогодні продовжують поставлятися.

У 2018 році компанія виграла тендер на поставку 10 трамваїв Києву (на 70% низькопольних), однак за станом на липень минулого року місто купило у компанії тільки один трамвай.