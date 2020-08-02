У "Центренерго" відповіли на розслідування "Схем"

У енергогенеруючій компанії "Центренерго" відповіли на розслідування проекту "Схеми", в якому журналісти звинуватили компанію у заробітку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, чим завдаються збитки НАЕК "Енергоатом".

Про це йдеться на сайті компанії.

На тезу журналістів про те що "Центренерго" продає обсяги, які не збирається виробляти у компанії відповіли.

"Державна енергогенеруюча компанія зацікавлена виробляти та продавати якнайбільше електроенергії. Бо чим більші обсяги, тим менші витрати на одиницю продукції – собівартість. Тому звинувачувати нас у тому, що ми хочемо продавати більше,- як мінімум дивно".

Також компанія наводить приклад, коли "Укренерго" дав команду запустити в роботу усі заявлені блоки теплової генерації.

"ПАТ "Центренерго" включив у роботу всі свої блоки, таким чином підтвердивши можливість виробляти заявлені обсяги. Разом із тим дві інші компанії-власники ТЕС - "Донбасенерго" та "ДТЕК" - не змогли запустити всі свої блоки, тобто виявилося, що у них проданої електроенергії більше, аніж вони реально могли виробити".

На тезу журналістів, ""Центренерго", фактично нічого не роблячи, отримує електроенергію для продажу майже вдвічі дешевше від ринкової ціни" у компанії відповіли, що "Центренерго" припиняє вимушено генерувати енергію виключно по команді диспетчера.

А також, що компанія виконує десятки команд за добу на розвантаження чи завантаження блоків, залежно від небалансів системи.

У створенні небалансів у "Центренерго" звинуватило ДП "Гарантований Покупець" та виробників ВДЕ.

"Результат – "Енергоатом" щоденно завершує торги на РДН з небалансами на рівні від 20% до 40% продукції, виставленої на продаж, а "Гарантованому покупцю" вдається реалізувати продукцію АЕС лише в окремі години доби".

Коментуючи цю тезу у компанії зазначили: "Енергоатому" та "Гарантованому покупцю" варто продавати свою електроенергію за двосторонніми договорами, а не лише на РДН.

Адже елементарно - на РДН можна продати лише в окремі години доби, отже варто продати за двосторонніми і не створювати небаланси".

Нагадуємо:

У розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях" заявлялось, що державне підприємство "Центренерго" заробляє мільярди гривень на енергетичному ринку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, чим наносить збитки державному НАЕК "Енергоатом".