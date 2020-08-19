Уряд змінив формулу продажу електроенергії "Енергоатому", через яку зверталися до президента

Кабінет міністрів змінив формулу для визначення нижнього рівня продажу ресурсу НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" на ринкових сегментах, дозволивши використовувати при розрахунках не повну, а виробничу собівартість.

Про це повідомляє Енергореформа.

Відповідні зміни до постанови №694 від 5 серпня щодо покладання спеціальних зобов'язань для забезпечення електроенергією населення (ПСО) прийняті на засіданні уряду в середу після внесення питання до його порядку денного з голосу за пропозицією Міністерства енергетики.

"З метою більш коректного обчислення показника собівартості пропонується у формулі визначення покриття собівартості використовувати не повну, а виробничу собівартість", - пояснив заступник міністра енергетики Юрій Бойко необхідність прийняття змін під час представлення проекту постанови.

За його словами, таким чином, з собівартості будуть виключені ті види діяльності НАЕК, які не належать до ПСО, зокрема, діяльність Ташлицької ГАЕС, Олександрівської ГЕС і теплопостачання міст-супутників АЕС.

Як повідомлялося, згідно з текстом постанови №694, НАЕК "Енергоатом" І ПрАТ "Укргідроенерго" повинні забезпечувати середньозважену ціну продажу електроенергії на всіх комерційних сегментах на рівні не нижче ціни покриття собівартості, вирахуваною за спеціальною формулою.

Нагадуємо:

Як заявив депутат "Слуги народу" Сергій Нагорняк, Міністерство енергетики під час доопрацювання постанови уряду щодо дозволу "Енергоатому" продавати електроенергію за двосторонніми договорами додало пункт, який змінює суть постанови і грає на руку конкурентам.

Нагорняк зазначає, що у доопрацьованій редакції додався пункт № 9 з новою формулою, за якою "НАЕК "Енергоатом" буде змушений виходити на вільний ринок електроенергії із пропозицією ціни, що значно вища ніж середня по ринку, а отже не зможе реалізувати цю продукцію.

За його словами шукати "замовників службового підроблення" треба серед інших учасників ринку, для яких вигідно виведення з вільного ринку електричної енергії "НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго". Згодом у Міненергетики відповіли депутату.

В "Енергоатомі" також не поголджувались з остаточним варіантом постанови Кабміну від 5 серпня про перехідну модель спецзобов'язань (ПСО) на ринку електроенергії, заявляючи, що там з'явився дискримінаційний пункт, якого не було в проєкті постанови.

"Ми дуже чекали це ПСО, але воно вийшло трохи не в тій редакції, над якою ми працювали. З'явилася формула ціноутворення, яка фактично означає, що "Енергоатом" і "Укргідроенерго" повинні продавати електроенергію на ринку не нижче подвійної собівартості", - повідомили в "Енергоатомі".