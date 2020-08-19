У Буславець відповіли на звинувачення у підробці постанови уряду щодо "Енергоатому"

Міністерство енергетики заявляє, що всі фундаментальні положення, які прийняв уряд щодо дозволу "Енергоатому" продавати електроенергію за двосторонніми договорами, залишилися без змін.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Міненергетики наголошує, що їх позиция полягає в тому, щоб державна компанія не здійснювала продаж електроенергії собі у збиток.

"Саме тому урядовою постановою було визначено формулу ціни, за якою НАЕК "Енергоатом" може продавати свою електроенергію комерційним структурам без збитків для компанії", - йдеться у повідомленні.

Також у Міненергетики наголошують, що постанова уряду щодо "перехідної" моделі ПСО, яка обговорюється у ЗМІ і критикується НАЕК "Енергоатом", була ініційована самою компанією.

"Під час нарад у Міністерстві енергетики представники "Енергоатому" ініціювали продаж половини своєї електроенергії за ціною 1 коп/кВт*год. При цьому представники підприємства запевнили Міненерго, що беззбитковість держкомпанії буде забезпечуватися шляхом збалансування ціни на решту електроенергії, яка продається на комерційних ринках.

За таких умов Міненерго погодилося на пропозицію "Енергоатому", - наголошують у відомстві.

У міністерстві заявляють, що звинувачення народного депутата Сергія Нагорняка щодо втручання Міненерго у текст постанови є безпідставними і лише створюють передумови для нової кризової ситуації в енергетичному секторі.

Нагадуємо:

Як заявив депутат "Слуни народу" Сергій Нагорняк, Міністерство енергетики під час доопрацювання постанови уряду щодо дозволу "Енергоатому" продавати електроенергію за двосторонніми договорами додало пункт, який змінює суть постанови і грає на руку конкурентам.

За його словами шукати "замовників службового підроблення" треба серед інших учасників ринку, для яких вигідно виведення з вільного ринку електричної енергії "НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго"

Економічна правда