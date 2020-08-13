"Енергоатом" розкритикував зміни у механізм ПСО на ринку електроенергії

В "Енергоатомі" не погоджуються з остаточним варіантом постанови Кабміну від 5 серпня про перехідну модель спецзобов'язань (ПСО) на ринку електроенергії, заявляючи, що там з'явився дискримінаційний пункт, якого не було в проєкті постанови.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії. Зазначимо, що наразі пресреліз "Енергоатому" відсутній на сайті компанії.

"Остаточний варіант постанови, швидше за все, є свідченням неприхованого лобізму і маніпуляції інформацією про ринок електроенергії з метою введення в оману керівництва уряду.

Адміністрування вартості електроенергії для одного з учасників ринку в рамках його зобов’язань перед державою - це відверта дискримінація на користь інших учасників, а значить - порушення базового принципу конкуренції", - заявили в компанії.

В "Енергоатомі" наголосили, що пункту про адміністрування ціни не було в проєкті постанови, затвердженому на засіданні уряду 5 серпня, а її впровадження не має нічого спільного з функціонуванням вільного ринку.

"Енергоатом" залишає за собою право відстоювати свої інтереси усіма способами, передбаченими чинним законодавством", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до тексту постанови, "Енергоатом" та "Укргідроенерго" повинні забезпечувати в кожному розрахунковому місяці середньозважену ціну продажу електроенергії на всіх комерційних сегментах ринку на рівні не нижче ціни покриття собівартості.

Водночас віце-президент "Енергоатому" з розвитку Герман Галущенко заявив, що така формула ціноутворення призведе до неконкурентоспроможності атомної електроенергії.

"Ми дуже чекали це ПСО, але воно вийшло трохи не в тій редакції, над якою ми працювали. З'явилася формула ціноутворення, яка фактично означає, що "Енергоатом" і "Укргідроенерго" повинні продавати електроенергію на ринку не нижче подвійної собівартості.

Є питання до цією формулою, будемо її вивчати, але через ці обмеження електроенергія АЕС буде неконкурентоспроможною на ринку двосторонніх договорів. У підсумку, її доведеться продавати на балансуючому ринку з дисконтом 45%", - сказав Галущенко.

За попередніми розрахунками по формулі, які він навів, НАЕК не зможе продавати електроенергію нижче 1,38-1,4 грн/Квт-год. Галущенко підкреслив, що це вище нинішньої ринкової ціни.

Економічна правда