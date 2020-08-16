Новини вихідних: ВВП-варанти, "Укрспирт", економічна стратегія України

Про ВВП-варанти. Україна оголосила про завершення викупу на відкритому ринку близько 10% своїх ВВП-варантів, випущених в ході реструктуризації зовнішнього боргу з терміном дії до 31 травня 2040 року на номінальну суму 3,2 мільярда доларів.

Про "Укрспирт". Перший завод ДП "Укрспирт" буде проданий у вересні 2020 року, загальна вартість заводів держпідприємства - 2-2,5 мільярда гривень.

Про економічну стратегію України. Близько 60 компаній і щонайменше 30 аналітичних центрів об'єдналися в Центр економічного відновлення, на базі якого розроблятиметься Національна економічна стратегія-2030.

Про відновлення української економіки. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що економіка України почала відновлюватися в третьому кварталі.

Про "Укренерго". Чистий збиток "Укренерго" за січень-червень 2020 року становив 18,03 млрд грн проти 1,765 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року, водночас чистий дохід підприємства зріс усемеро - до 25,3 млрд грн порівняно з першим півріччям 2019 року.