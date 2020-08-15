Стало відомо, хто буде розробляти економічну стратегію України на 2030 рік

Близько 60 компаній і щонайменше 30 аналітичних центрів об'єдналися в Центр економічного відновлення, на базі якого розроблятиметься Національна економічна стратегія-2030.

Про це повідомив один із співзасновників центру Андрій Длігач передає Інтерфакс-Україна.



"Центр економічного відновлення став платформою для уряду під час розробки економічної стратегії України", – написав Длігач у "Фейсбуці" за підсумками зустрічі топ-менеджерів і власників найбільших компаній із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і головою НБУ Кирилом Шевченком, яка відбулася 14 серпня.



Згідно з інформацією на сайті Центру, платформа об'єднала 30 українських "мозкових центрів" і 60 представників бізнесу. Серед аналітичних центрів – Інститут економіки та прогнозування НАН України, Advanter Group, Разумков-центр, Український інститут майбутнього, Укрпромзовнішекспертиза, EasyBusiness.



Серед компаній до платформи приєдналися: Allseeds, "ArcelorMittal Кривий Ріг", енергохолдинг ДТЕК, "Енергомашспецсталь", "Інтерпайп", транспортно-експедиторська компанія "Лемтранс", "Метінвест", МХП, НАК "Нафтогаз", SmartEnergy, Galicia, дистриб'ютор сигарет "Тедіс Україна", Група терміналів TIS, "Нібулон", Ukrlandfarming, UNIT, а також фармкомпанія "Дарниця".



За словами Длігача, на вересень заплановано початок публічної дискусії, в жовтні мають з'явитися напрацювання, а в грудні – підсумковий документ і серія постанов уряду, проекти законів, а також державні цільові програми зі стартом в 2021 році для запуску фінансування.



"Платформа центру - це відкрита можливість приєднатися до створення єдиної економічної візії. Ми отримаємо конкретні вектори розвитку, які узгоджені владою, бізнесом, громадським та експертним середовищем, регіональними елітами", – зазначив Андрій Длігач.



"Дорожню карту опублікуємо найближчим часом. Зараз збираємо союзників", – додав він.

Нагадуємо:



Як повідомлялося, 14 серпня відбулася зустріч прем'єр-міністра з представниками великого бізнесу за участю представників Офісу президента і керівництва Національного банку України.

На порядку денному стояла Розробка національної економічної стратегії України на найближчі десять років. На зустрічі були присутні власники і топ-менеджери понад 50 компаній.



Під час зустрічі були представлені сім векторів розвитку України, які ляжуть в основу розробки "Національної стратегії 2030": промисловість, агросектор, видобуток, транспортні коридори, IT і R&D, інфраструктура та енергетичний сектор.