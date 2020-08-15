Керівник "Укрспирту" розповів, скільки коштують заводи і коли їх почнуть продавати

Перший завод ДП "Укрспирт" буде проданий у вересні 2020 року, загальна вартість заводів держпідприємства - 2-2,5 мільярда гривень.

Про це повідомив в.о. голови ДП Укрспирт Сергій Блескун в інтерв'ю для Ліга.Бізнес.

"Я думаю, що перший завод буде проданий у вересні. Кабмін сьогодні затвердив програму розвитку спиртової галузі до 2023 року. Це був останній блок-фактор для старту продажу. Голова ФДМ Дмитро Сенниченко каже, що через місяць після прийняття програми фонд зможе виставити на торги перший завод", - пояснює Блескун.

На балансі держави більше 80 спиртових заводів, 41 з яких складають держпідприємство Укрспирт, а решта - держконцерн Укрспирт. Підприємства концерну з часом повинні були передати в ДП Укрспирт, але цього не сталося.

"Ті об'єкти, за які я відповідаю, - 41 завод ДП Укрспирт, - можуть коштувати близько 2-2,5 млрд грн. Ще треба враховувати коефіцієнт підвищення, який прогнозує ФДМ. Непрацюючі заводи концерну підуть за менші гроші, як промислові майданчики ", - коментує вартість об'єктів керівник ДП.

Нагадуємо:

11 серпня у Фонді держмайна заявили про готовність розпочати процес приватизації об'єктів "Укрспирту", пропозиції щодо приватизації 12 з яких вже передані Фонду.

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