Новини 12 серпня: небезпечні інвестиції, приватизація державних "гігантів" та миша, яка "з'їла" держрезерв зерна

Про небезпечні інвестиції. Фахівці визначили дві українські та дві російські юрособи, які управляють в Україні інвестиційними проєктами з ознаками фіктивності.

Про оновлений реєстр юросіб. Оновлене програмне забезпечення Єдиного держреєстру юросіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ввели в промислову експлуатацію.

Про приватизацію державних "гігантів". Уряд допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" й "Укрпошти".

Про мишу, яка "з'їла" держрезерв зерна. Служба безпеки викрила високопосадовця однієї із хлібних баз Держрезерву, який створив умови для розкрадання понад тисячі тонн державних запасів зерна.

Про державну авіакомпанію. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що можливість створення державної авіакомпанії потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії.

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Міністр Владислав Криклій. Про корупцію в УЗ, державну авіакомпанію та відеофіксацію на дорогах

Хто найбільше постраждав від коронакризи, що відбувається з авіагалуззю, коли в Україні з'явиться державна авіакомпанія, чи зменшила відеофіксація кількість порушень на дорогах, і хто атакує міністра.