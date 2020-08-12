17 інвестпроєктів визнали небезпечними для українців

Спираючись на список НКЦПФР, фахівці YouControl визначили дві українські та дві російські юрособи, які управляють в Україні інвестиційними проєктами з ознаками фіктивності.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Аналітики системи для перевірки контрагентів виявили, що два проєкти мають зареєстрованих юросіб в Україні, два в Російській Федерації, а решта мають "прописку" в офшорних зонах (Сейшели, Віргінські острови, Сент-Вінсент і Гренадин).



Серед тих, що мають юросіб в Україні, ‒ це Ізраїль Інвестментс (Israel Investments Ltd) та B2B Jewelry (ФОП Гонта Микола Петрович). У першому Нацкомісія вбачає ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів. А щодо другого, то цей проєкт пропонує громадянам придбання ювелірних виробів та подарункових сертифікатів, за якими нараховуються надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. При цьому на подарунковому сертифікаті відсутні будь-які реквізити особи, що її видала.

Безпосередньо B2B Jewelry не є назвою конкретної юридичної особи. Отже, відсутні чітко визначені відповідальні особи по зобов’язанням за залученими коштами від громадян України.

Крім того, майже всі транзакції в магазинах B2B Jewelry здійснюються у готівковій формі, що не дає змоги встановити зв’язки з реальними бенефіціарами проєкту. За даними YouControl, у ФОП Гонти наразі відкрито низку виконавчих проваджень (відповідно до записів в Єдиному реєстрі боржників).

У списку привертає увагу Український народний банк. Щодо нього немає даних про юридичну чи фізичну особу, яка оперує сайтом чи проєктом. Договори пропонуються до підпису без зазначення назви компанії і оплата лише на онлайн-гаманці.

Серед проєктів, які функціонують в Україні від імені російських юросіб, ‒ FTC (його юрособа ‒ ВАТ "ФТК А" діє з 2018 року) та Avalon Technologies (ВАТ "Авалон 13-06" зареєстрована у 2013 році). Росіяни помічені і у складі директорів проєкту Get4me, який теж міститься у списку НКЦПФР.

"До ознак фіктивності інвестиційного проєкту відносять відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій, великий відсоток гарантованої дохідності, відсутність підписаних документів тощо. Все це вказує на непрозоре ведення бізнесу.

Якщо ми бачимо, що у контрагента є проєкт, в якому Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку вбачає ознаки фіктивності, то існує значна вірогідність того, що співпраця з ним може нести ризики.

Адже окрім можливих втрат через шахрайство, правоохоронні органи можуть розглядати вашу компанію як співучасника у фінансових оборудках", ‒ коментує Данило Глоба, заступник директора з юридичних питань компанії YouControl.











