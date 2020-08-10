Кабмін призначив двох заступників голови Мінпрому

Кабінет міністрів призначив двох нових заступників голови Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості - Валерія Іващенка та Віталія Немілостівого.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Іващенко став першим заступником міністра. Раніше він був заступником міністра оборони (2007-2009 роки) та т.в.о. міністра оборони (червень 2009 - березень 2010).

Печерський райсуд засудив Іващенка до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем під час підписання плану санації держпідприємства Міноборони "Феодосійський судомеханічний завод". Пізніше Апеляційний суд звільнив Іващенка з-під варти й замінив ув’язнення на умовне покарання.

У квітні 2014 року Печерський районний суд Києва звільнив колишнього в.о. міністра оборони Валерія Іващенка від кримінальної відповідальності та визнав його несудимим.

Немілостивий став заступником міністра. Він був першим заступником міністра промислової політики в урядах Тимошенко (2007-10 роки) та Азарова (2010-2011 роки), а також нардепом "Батьківщини" (2012-14 роки).

Син Немілостивого замішан у "розпилі" держкоштів, які мали піти на ракетобудівну програму.

Нагадуємо:

22 липня 2020 року Кабінет міністрів утворив новий орган - Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.

16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Економічна правда







