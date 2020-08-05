В заступники міністра промисловсті йде ексчиновник, сім’я якого замішана у "розпилі" держкоштів

Колишній перший заступник Міністра промислової політики України в урядах Тимошенко (2007-10 роки) та Азарова (2010-2011 роки), а також колишній нардеп Віталій Немілостівий (2012-14 роки) претендує на посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це йдеться у декларації про майно та доходи Немілостівого за 2019 рік на сайті НАЗК, яку він подав в кінці липня повідомляє StateWatch.

Зокрема Віталій Немілостівий задекларував, що на 50% володіє приватною фірмою ТОВ "ПРАТ Харківський завод транспортного устаткування". Інші 50% належать сину Євгену Немілостівому.

Дана фірма згадується в досудовому розслідуванні СБУ у кримінальному провадженні №22017220000000147 від 2017 року.

За даними слідчих протягом 2015-16 років пов’язані між собою фірми ТОВ "ПРАТ Харківський завод транспортного устаткування" та ТОВ "Машгідропривод" на виконання дослідно-конструкторських робіт в рамках договорів з ДП КБ "Південне" отримали 15 млн грн, які в подальшому перерахували фіктивним фірмам. Натомість роботи виконувалися, зокрема, державним підприємством "Харківський завод транспортного устаткування", назву якого використав при реєстрації власного ТОВ Немілостівий.

Також ТОВ "Машгідропривод" протягом 2015-2017 років на адресу державного підприємства "Луч" поставило продукції та надано послуг з розробки конструкторської документації на суму 34 млн грн під час виконання ракетобідувних програм. З яких 4,9 млн грн за версією слідчих були привласнені посадовими особами ТОВ "Машгідропривод" шляхом переведення коштів в готівку.

Згідно даних аналітичної платформи YouControl бенефіціаром ТОВ "Машгідропривод" є кіпрська компанія NVED INVEST LTD, яка належить сину претендента в заступники міністра Євген Немілостівий.

В іншому кримінальному провадженні №42018220750000029 від 2018 року харківської поліції досліджується як приватна фірма-двійник ТОВ "ПРАТ Харківський завод транспортного устаткування" завдала збитків державному однойменному підприємству.

За даними слідства у 2004 році частина основних засобів державного "ХЗТУ", в період санації підприємства, була передана на відповідальне зберігання до приватної фірми "ХЗТУ".

Зокрема передані технічні паспорти на виробничі приміщення у м. Харків. У 2018 році була призначена інвентаризація основних засобів державного підприємства. Однак, охорона приватної фірми Немілостівого не пустила інвентаризаційну комісію на територію, яка належить державному заводу.

Протягом 2006 року Немілостівий працював першим заступником гендиректора на тому ж заводі ім. В.О. Малишева, а на початку 2007 року став в.о. гендиректора заводу.

У 2012 році Віталій Немілостівий обирався народним депутатом від "Батьківщини". Однак скоро покинув однойменну фракцію.





