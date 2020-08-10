У Bolt відповіли Кличку: Усе, що прямо не заборонено законодавством, дозволено

Київська влада наразі не має підстав вимагати від бізнесу отримання будь-яких дозволів та узгоджень на запуск прокату електросамокатів, оскільки прокат таких самокатів в Україні законодавчо не заборонений.

Про це йдеться у заяві компанії у відповідь на заклик мера Києва Віталія Кличка прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокату електросамокатів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Продаж, оренда, управління електросамокатами й іншими видами персонального легкого електротранспорту наразі не є законодавчо забороненим видом діяльності в Україні (згідно зі ст. 42 Конституції України та ст. 3 Цивільного кодексу України, діє принцип свободи підприємницької діяльності, не забороненої законом). До того ж право користувача управляти електросамокатом гарантоване ст. 19 Конституції України, яка передбачає: для громадян діє принцип "усе, що прямо не заборонено законодавством, дозволено", - заявляють у компанії.

У Bolt додали, що на сьогодні правила безпеки руху на персональний легкий електротранспорт не закріплені на законодавчому рівні в Україні, але експерти сервісу "порушували й мають намір і надалі порушувати це питання в публічному просторі для прискорення процесу законодавчого регулювання".



"Спираючись на міжнародний досвід і експертизу, ми вже каталізували розробку кількох варіантів законодавчих документів для врегулювання цієї ситуації. Ми, команда Bolt, упровадили освітню комунікацію через свій мобільний застосунок для безпечного управління електроскутером: неможливо скористатися сервісом без проходження інструктажу безпеки.

Під час поїздки на електросамокаті життя, майно і здоров'я користувача і третіх осіб застраховані в міжнародній страховій компанії UNIQA", - зазначили у компанії.



У Bolt також пояснили, що прокат електросамокатів не передбачає користування стаціонарними централізованими паркінгами, а керується принципом соціальних мереж - за допомогою мобільного застосунку клієнт знаходить самокат, який залишив у зручному для нього місці попередній клієнт.



"Право користувача (жителя або гостя Києва) залишити електросамокат у визначеному місці кореспондує його право як члена громади міста Києва користуватися комунальним (загальним) міським простором. Така система не потребує спорудження додаткових малих архітектурних форм або спеціально оснащених стаціонарних центрів паркування", - заявили у прес-службі.



Нагадаємо:

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до депутатів Верховної ради розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух.

Раніше Кличко заявив, що компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці.

Bolt запустив сервіс прокату електросамокатів у Києві, перші 5 локацій вже працюють у центрі столиці.