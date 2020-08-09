Електросамокатне: Кличко звернувся до нардепів з тим щоб змінити законодавство про дорожній рух
Неділя, 9 серпня 2020, 12:59
Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до депутатів Верховної ради розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух.
Про це він написав у Facebook.
Також він закликав визначити, як, де і за якими правилами можуть їздити електросамокати в містах.
Нагадуємо:
Раніше Кличко заявив, що компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці.
Bolt запустив сервіс прокату електросамокатів у Києві, перші 5 локацій вже працюють у центрі столиці.
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