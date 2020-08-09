Електросамокатне: Кличко звернувся до нардепів з тим щоб змінити законодавство про дорожній рух

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до депутатів Верховної ради розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух.

Про це він написав у Facebook.

Також він закликав визначити, як, де і за якими правилами можуть їздити електросамокати в містах.

Нагадуємо:

Раніше Кличко заявив, що компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці.

Bolt запустив сервіс прокату електросамокатів у Києві, перші 5 локацій вже працюють у центрі столиці.





