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Електросамокатне: Кличко звернувся до нардепів з тим щоб змінити законодавство про дорожній рух

Неділя, 9 серпня 2020, 12:59
 

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до депутатів Верховної ради розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух. 

Про це він написав у Facebook.

Також він закликав визначити, як, де і за якими правилами можуть їздити електросамокати в містах.

Нагадуємо:

Раніше Кличко заявив, що компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці. 

Bolt запустив сервіс прокату електросамокатів у Києві, перші 5 локацій вже працюють у центрі столиці. 



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Економічна правда
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