Міністр економіки вважає, що новий голова НБУ повинен бути менш консервативним

Новий голова Національного банку повинен бути не надто консервативним, вважає міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

Про це він сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"З моєї точки зору, новий керівник НБУ повинен бути не надто консервативним ... Хотілося б, щоб новий глава НБУ працював над пом'якшенням монетарних умов, над доступом економіки до кредитних ресурсів", - сказав міністр.

Він зазначив, що для зростання економіки на 7-8% ВВП, необхідно кредитування в 320-400 млрд грн щорічно. Тоді як в минулому році цей показник для України був на рівні 100 млрд грн.

"Якщо НБУ буде проводити політику збільшення кредитного ресурсу, ми з боку уряду створенні умови для посилення позитивного ефекту від цього. І переламаємо то, що ще з часів кризи 2008 року ніхто не міг зробити. До цього часу економіка розвивалася і росла, а яка була база? Кредитування", - пояснив Петрашко.

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Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск".

1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.