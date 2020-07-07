В "Укренерго" знали про "зелену" кризу, але фірми з орбіт керівників робили на цьому бізнес — ЗМІ

Керівники НЕК "Укренерго", яка має слідкувати за ситуацією на ринку електроенергії, знали про наближення кризової ситуації, пов'язаною із "зеленою" енергетикою, але компанії з їхніх орбіт робили на цьому бізнес.

Про це йдеться у сюжеті програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Як зазначають журналісти, Україна приєдналась до Європейського енергетичного співтовариства та взяла на себе "зелені" зобов'язання ще у 2011 році.

"Держава за законом гарантувала викуп у виробників всієї "зеленої електроенергії" за високим тарифом - 15 євроцентів для промислових сонячних станцій та 10 євроцентів для промислових вітрових станцій. Цей тариф утричі вищий за німецький та французький.

При цьому, наприклад, німецькі "зелені станції" виробляють більше половини усієї електроенергії країни, а українські - не виробляють і 10%", - підкреслюють журналісти.

Підкреслюється, що зараз у держави утворився борг перед "зеленими" у 12 млрд грн.

"В ДП "НЕК Укренерго", компанії, яка має слідкувати за ситуацією з енергетикою в країні, ще у 2017 році заявляли, що українська енергосистема може "потягнути" обмежену кількість електроенергії від "зелених станцій" – близько 3 000 Мвт (в подальшому цю цифру скоригували до 4 700 Мвт), але при цьому підключитися дозволили на понад 6 000 Мвт і ніяк не обмежували "географію" цих підключень.

У результаті найбільші станції будували на півдні країни (що логічно, враховуючи кількість сонячних днів на рік в порівнянні з іншими регіонами). Тож вже у 2018-му СБУ почала писати листи до Кабміну з інформацією про загрозу будівництва в уже перевантаженому південному енерговузлі", - йдеться у сюжеті.

У самому "укренерго" заявляють, що законодавство не дозволяє їм відмовляти в підключеннях, та переконують, що неодноразово писали листи до Міненерго, в профільний комітет Верховної Ради, і завжди заявляли про проблему.

Проте, як з'ясували журналісти, люди з орбіти керівництва самого "Укренерго" заробляли на зведенні найбільших "зелених станцій".

"Однією із компаній, яка підключала "Нікопольську СЕС" (належить олігарху Рінату Ахметову і фігурувала у згаданому листі СБУ) до мереж була фірма з орбіти тодішнього керівника "Укренерго" Всеволода Ковальчука – "Хорос".

На момент підключення станції, комерційним директором "Хоросу" був Олександр Межевець. До цього він був підлеглим Всеволода Ковальчука в Укренерго. А в 2013 році "Хоросом" керував Дмитро Кузнік. Він же був в керівництві двох інших компаній, які заснував сам Ковальчук", - підкреслюють журналісти.



Зазначається, що Олександр Межевець, крім "Хороса", керував компанією "Проенерджі". Компанії повідомляють в себе на сайті, що вони партнери, і їхній офіс юридично знаходиться за однією адресою в Києві – на Лук’янівській, 23.



"Ця компанія, як і "Хорос", часто обслуговувала "Укренерго", а також займалась розробкою проектів для підключення "зелених" станцій.

За нашими даними, вони розробляли проекти для ТОВ "Атлас Воловець енерджи", ТОВ "Віндкрафт Україна", ТОВ "Віндкрафт Каланчак", ТОВ "Вінд енерджі Україна". Компанії заплатили "Проенерджі" сукупно більше 10 млн грн. При цьому "Воловецька ВЕС" згадувалась у висновках регіональних фахівців "Укренерго", як така, що несе загрозу енергосистемі", - йдеться у сюжеті "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Журналісти встановили ще низку компаній, які були пов’язані з керівництвом "Укренерго" і при цьому будували "зелені станції" або ж постачали на них необхідне обладнання, але вже екскерівник ДП Всеволод Ковальчук свою причетність до них спростував.

"Ну, ви зараз робите, як мінімум, голослівні твердження. Оскільки вони зі мною ніяк не афілійовані", - відповів Ковальчук на питання журналістів.

Нагадуємо:

10 червня після довготривалих перемовин з інвесторами уряд ухвалив меморандум щодо так званої добровільної реструктуризації "зелених" тарифів.



Увечері того ж дня свої підписи під документом поставили прем’єр, в. о. міністра енергетики та представники двох профільних асоціацій. Однак з позицією уряду погодились не всі. Причина – різні погляди на подальший розвиток сонячної генерації.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Урядовий законопроєкт про удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел передбачає зниження "зеленого" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.

Група учасників ринку сонячної генерації має намір розробити і внести до Верховної Ради альтернативний урядовому законопроєкт про підтримку галузі відновлюваної енергетики.

Читайте детальніше у статті: "Зелений" меморандум: про що домовилися уряд та ВДЕ-інвестори