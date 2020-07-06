НБУ через суд відхилив кандидатуру ексголови наглядової ради Ощадбанку Шевкі Аджунера
Шостий апеляційний адміністративний суд 2 липня 2020 року повністю задовольнив апеляційну скаргу Національного банку, підтвердивши таким чином законність рішення регулятора про відмову Шевкі Аджунеру в погодженні на посаду голови наглядової ради Ощадбанку.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
18 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом Аджунера скасував рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку (далі – Комітет) про відмову у погодженні його кандидатури на зазначену посаду. Це рішення суду було скасоване судом апеляційної інстанції 2 липня.
"Ми вітаємо рішення суду та зазначаємо, що Національний банк мав законні підстави для відмови Шевкі Аджунеру. Це, зокрема, невідповідність критеріям професійної придатності (наявність у Шевкі Аджунера конфлікту інтересів та неналежне виконання ним обов’язків голови наглядової ради)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Раніше у Міністерстві фінансів уже визначили 5 фіналістів конкурсу на посаду голови правління Ощадбанку, серед яких немає чинного голови Андрія Пишного.
У травні "у зв'язку із зовнішніми непередбачуваними обставинами" наглядова рада Ощадбанку оголосила новий конкурсний відбір на посаду голови правління банку.
Серед стратегічних завдань нового топ-менеджера банк вказав нарощування кредитування, зокрема малого та середнього бізнесу, продовження оптимізації мережі відділень, розвиток IT-напрямку, скорочення портфеля непрацюючих кредитів.
У серпні 2019 року Нацбанк відхилив кандидатури більшості членів наглядової ради Ощадбанку, які почали роботу в червні.
Одна з причин - процедура переобрання головою банку Андрія Пишного без оголошення конкурсу.
Також регулятор вказував на конфлікт інтересів у одного з членів наглядової ради - Шевкі Аджунера (одночасно головував в наглядових радах Ощадбанку і клієнтах банку Укренерго та "Укрзалізниці").
Аджунер судиться з НБУ і вже здобув перемогу в першій інстанції.
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