"Непередбачувані обставини": Оголосили новий конкурс на голову Ощадбанку

Андрій Пишний

"У зв'язку із із зовнішніми непередбачуваними обставинами" наглядова рада Ощадбанку оголосила новий конкурсний відбір на посаду голови правління банку.

Оголошення опубліковане на сайті Мінфіну.

Зазначається, що заявки на участь у конкурсі приймаються до 18:00 22 травня, потім до 22 червня будуть проходити співбесіди фіналістів з наглядовою радою.

Серед вимог до кандидатів:

Повна вища освіта (магістр або еквівалент) принаймні в одній з таких галузей: фінанси, ділове адміністрування, економіка, право;

Стаж роботи в банківському секторі в сукупності не менше ніж десять років, у тому числі на керівних посадах – не менше п’яти років;

Глибокі практичні знання з банківської справи;

Досвід стратегічного та інвестиційного планування, бюджетування в банках;

Досвід роботи з трансформації та оптимізації великої мережі відділень;

Досвід у розробці та управлінні складними проектами в області організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова);

Досвід впровадження в організації швидких змін в регуляторної сфери;

Досвід кризового менеджменту;

Досвід роботи з непрацюючими кредитами (NPL).

Нагадаємо:

5 березня Ощадбанк оголосив конкурс на посаду голови правління.

Серед стратегічних завдань нового топ-менеджера банк вказав нарощування кредитування, зокрема малого та середнього бізнесу, продовження оптимізації мережі відділень, розвиток IT-напрямку, скорочення портфеля непрацюючих кредитів.

У серпні 2019 року Нацбанк відхилив кандидатури більшості членів наглядової ради Ощадбанку, які почали роботу в червні.

Одна з причин - процедура переобрання головою банку Андрія Пишного без оголошення конкурсу.

Також регулятор вказував на конфлікт інтересів у одного з членів наглядової ради - Шевкі Аджунера (одночасно головував в наглядових радах Ощадбанку і клієнтах банку Укренерго та "Укрзалізниці").

Аджунер судиться з НБУ і вже здобув перемогу в першій інстанції.

Пишний був призначений керівником Ощадбанку у березні 2014 року.

До цього працював на посадах заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, першого заступника голови правління "Ощадбанку".

Є близьким соратником екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

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