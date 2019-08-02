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Ощадбанк продовжив контракт з головою правління Пишним ще на 5 років

П'ятниця, 2 серпня 2019, 18:15
 

Наглядова рада державного "Ощадбанку" за результатами незалежної оцінки професійної придатності та відповідності кваліфікаційним вимогам продовжила повноваження голови правління Андрія Пишного ще на 5 років.

Про це повідомила прес-служба банку.

Наглядова рада прийняла рішення провести оцінку правління банку із залученням міжнародної компанії з підбору персоналу "Педерсен і партнерс" відповідно до міжнародної практики, і наразі проходить наступний етап оцінки за участю членів правління і ключових керівників банку.

Також в банку зазначили, що згідно з чинним законодавством проведення конкурсу при наявності діючих контрактів з менеджментом банку не передбачено.

Нагадуємо:

Пишний був призначений керівником Ощадбанку у березні 2014 року.

До цього працював на посадах заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, першого заступника голови правління "Ощадбанку".

Є близьким соратником екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Рекомендуємо почитати: Андрій Пишний: Якщо "Укрпошта" хоче бути банком, то банкам треба дати торгувати чайниками і гречкою

Економічна правда

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