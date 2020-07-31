Новини 31 липня: скорочення економіки, фільм Netflix, "зелений" тариф

Про скорочення економіки. Українська економіка за підсумками 2020 року скоротиться на 6%, однак вже з наступного року очікується зростання на рівні 4%, прогнозують в НБУ.

Про фільм Netflix. Стрімінгова платформа Netflix вперше розпочала зйомки фільму в Україні. Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні "The Last Mercenary".

Про "зелений" тариф. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

Про НБУ. 31 липня Рада Національного банку звільнила за власним бажанням Сергія Холода із посади заступника голови НБУ, який курирував сферу платіжних систем і грошового обігу.

Про банк Пінчука. Національний банк погодив бізнесмену Олександру Ярославському пряме набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу "Банк Кредит Дніпро", що належить Віктору Пінчуку.

Про безробіття. Національний банк очікує, що рівень безробіття у 2020 році сягне 10%, а не 9,5%, які НБУ прогнозував у квітні.

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